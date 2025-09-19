Torres-Ternana Fabio Liverani | Banco di prova importante per trovare continuità Massimo Ferrero sarà una figura di riferimento

Vigilia della trasferta in Sardegna per Torres-Ternana, in programma sabato 20 settembre alle ore 15. A presentare il match in sala stampa l'allenatore dei rossoverdi Fabio Liverani dalle ore 11. Invece alle ore 12.15 si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova presidente Claudia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: torres - ternana

#Ternana, #Liverani: «#Torres test importante. Abbiamo conosciuto Tiziana #Pucci e Massimo #Ferrero» https://umbriaon.it/ternana-liverani-torres-test-importante-abbiamo-conosciuto-tiziana-pucci-e-massimo-ferrero/… #Umbria #calcio #Terni #serieC #sport - X Vai su X

Week end di serie C ormai alle porte per le umbre. Domani sera, alle 20,30, Perugia in campo a Ravenna. Sabato, alle 15, tocca invece a Gubbio e Ternana. Fere in campo a Sassari, contro la Torres, il Gubbio ospita invece il Bra Vai su Facebook

Torres-Ternana, Fabio Liverani: Banco di prova importante per trovare continuità. Massimo Ferrero sarà una figura di riferimento; Ternana, Liverani: «Torres test importante. Abbiamo conosciuto Tiziana Pucci e Massimo Ferrero; Torres-Ternana, Liverani: «Campo ostico, pronti a una partita ‘sporca’».

Torres-Ternana, Liverani: «Campo ostico, pronti a una partita ‘sporca’» - di Mattia Farinacci «È un banco di prova importante per dare continuità di risultati che è un lavoro difficile; andiamo su un campo ostico per tutti. Segnala umbria24.it

Torres-Ternana: si rinnova la sfida in Sardegna - Sabato 20 settembre alle 15, i rossoverdi affronteranno la Torres per la 14ª volta in Sardegna: un confronto che, nel corso del tempo, ha saputo costruire un suo significato, fatto di sfide sempre com ... Si legge su ternananews.it