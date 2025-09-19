Torneo di burraco solidale a sostegno della prevenzione del tumore al seno

Cesenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 settembre Teatro Parrocchiale di San Pietro Apostolo a Cesena viene organizzato un torneo di burraco con un fine solidale, quello di devolvere il ricavato a sostegno del mese della prevenzione gratuita al seno che si terrà in ottobre. La serata si apre alle ore 20.30. Per partecipare è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

