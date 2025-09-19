Una volta si chiamavano sceneggiati. Ed erano pensati per un pubblico romantico e femminile. Quella fetta di mercato televisivo non è mai scomparsa ed è proprio la fetta a cui mira Outlander: Blood of my blood, prequel ovviamente del seguitissimo Outlander. La serie disponibile su Sky e Now è sempre ispirata dai romanzi di Diana Gabon e riporterà il pubblico ad immergersi in una Scozia mozzafiato dove il freddo delle Highland e mitigato da passioni mozzafiato. La trama ridotta ad all'osso (e quindi ad un concentrato di melassa): ambientata una trentina di anni prima di Outlander, Blood of My Blood segue i genitori di Claire il soldato shell shocked Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) e l'impiegata dell'ufficio di guerra Julia Moriston (Hermione Corfield) nei loro disperati tentativi di riunirsi dopo che le pietre delle fate di Craigh na Dun li hanno spediti indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tornano i fustacchioni in kilt