Torna Vivere lo sport - Arezzo abilia al parco Pertini

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 21 settembre la città di Arezzo si aprirà nuovamente ai valori sani dello sport, della condivisione e dell’unione con la Festa & Giornata dello Sport e l’evento “Vivere lo Sport Arezzo Abilia”, eventi realizzati nell’ambito del Festival dello Sport Italiano – Rever, nella figura del suo Presidente, il giornalista e project manager Donato Alfani, in collaborazione con il CONI Arezzo, nella figura del suo delegato provinciale, Alberto Melis. L’incontro avrà luogo al Parco “Sandro Pertini” di Arezzo a partire dalle 9:30 con l’attivazione dei 25 punti Sport. L’ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno prendere parte a questa manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
