Torna Vivere lo sport - Arezzo abilia al parco Pertini

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 21 settembre la città di Arezzo si aprirà nuovamente ai valori sani dello sport, della condivisione e dell’unione con la Festa & Giornata dello Sport e l’evento “Vivere lo Sport Arezzo Abilia”, eventi realizzati nell’ambito del Festival dello Sport Italiano – Rever, nella figura del suo Presidente, il giornalista e project manager Donato Alfani, in collaborazione con il CONI Arezzo, nella figura del suo delegato provinciale, Alberto Melis. L’incontro avrà luogo al Parco “Sandro Pertini” di Arezzo a partire dalle 9:30 con l’attivazione dei 25 punti Sport. L’ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno prendere parte a questa manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna vivere lo sport arezzo abilia al parco pertini

© Lanazione.it - Torna “Vivere lo sport - Arezzo abilia” al parco Pertini

In questa notizia si parla di: torna - vivere

Torna ‘La Notte Verde’, 3 giornate tutte da vivere: le date 2025

Il parco del Cardeto torna a vivere. Ma c’è una selva da bonificare

Bisaccia riaccende il suo cuore: il forno di comunità torna a vivere

Torna “Vivere lo sport - Arezzo abilia” al parco Pertini; Arezzo - DOMENICA 21 SETTEMBRE TORNA AREZZOABILIA - VIVERE LO SPORT; Vivere lo Sport al parco Pertini di Arezzo.

torna vivere sport arezzoTorna “Vivere lo sport - Arezzo abilia” al parco Pertini - Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 21 settembre la città di Arezzo si aprirà nuovamente ai valori sani dello sport, della condivisione e dell’unione con la Festa & Giornata dello Sport e l’evento “Vivere ... Si legge su lanazione.it

Al Parco Pertini torna “Vivere lo sport Abilia” - L’evento segna la ripresa delle attività sportive delle associazioni dilettantistiche di Arezzo e provincia, organizzato da CONI ed UISP ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Vivere Sport Arezzo