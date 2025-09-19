Torna Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Benevento “StregoneriePremio Strega tutto l’anno”, la rassegna letteraria che, nella suggestiva cornice della fabbrica del liquore Strega, fa rivivere i libri del premio più ambito d’Italia attraverso le voci più interessanti della letteratura italiana contemporanea. Ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello con Aurora Lobina, e realizzata in sinergia con Strega Alberti e Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, la rassegna – giunta alla settima edizione – rinnova il suo impegno nella valorizzazione della cultura letteraria, della narrativa e del pensiero critico attraverso una serie di appuntamenti in programma da settembre a marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

