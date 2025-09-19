Mancano poco più di due mesi, ma cominciano a filtrare le prime indiscrezioni riguardo al Sondrio Festival che quest’anno giunge all’edizione numero 39. La macchina organizzativa della Mostra internazionale dei documentari sui parchi, del resto, è già attiva da parecchio per la predisposizione di questo appuntamento che mira a proporre una versione ancora più speciale, in occasione del clima preolimpico nel quale va a inserirsi. I documentarsi in concorso, vera e propria "spina dorsale" dell’evento, saranno presentati in due weekend, dal 20 al 30 novembre, al Teatro Sociale. Le serate di proiezione saranno sei: dal 20 al 23, e il 28 e il 29 novembre, prima di quella conclusiva di domenica 30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna Sondrio Festival. Svelate tutte le date