Torna ’Massa a 33 giri’ Mostra-mercato del vinile

Domani tornaMassa a 33 giri ’, sesto Memorial Mauro Baldini, una grande festa che coinvolgerà tutto il centro storico. La mostra mercato del vinile inizierà alle 10 in piazza Aranci con espositori di dischi in vinile provenienti da tutta Italia e continuerà fino alle 22. "Si tratta di un evento molto atteso che coinvolge gli appassionati di vinile di tutte le età – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, l’associazione organizzatrice dell’evento –. Quest’anno, nel pomeriggio, ci sarà anche una band fantastica e originale che suonerà per le strade i brani degli anni ‘80 ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

