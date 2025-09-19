Formello – Uno spazio di confronto, riflessione e nuove proposte programmatiche: torna Itaca 2025, la kermesse dedicata alla condivisione di competenze e al dibattito su temi di interesse pubblico. In programma da oggi fino a domenica, l’evento invita a riflettere sul percorso necessario per affrontare le criticità del Paese, tra impegno civile e sociale. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Torna Itaca 2025: un viaggio tra idee e competenze per il futuro del Paese