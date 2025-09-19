Torna in libertà coordinatore provinciale FI Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti È tornato in libertà su decisione del tribunale del Riesame di Napoli Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo (Caserta) nonché coordinatore provinciale di Forza Italia (attualmente sospeso dalla carica degli azzurri) che era finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul cosiddetto “sistema Ferraro”, ovvero un giro di appalti pubblici dati in cambio di tangenti e voti imperniato attorno alla figura dell’imprenditore dei rifiuti ed ex consigliere regionale Nicola Ferraro. Questi, già condannato per concorso esterno in camorra, è attualmente in carcere per questi fatti e ha presentato ricorso al Riesame (l’udienza deve essere ancora fissata). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

