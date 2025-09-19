Torna il mercatino domenicale a Mirano con 150 espositori

Veneziatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirano si prepara, dopo la pausa estiva, per il classico appuntamento dedicato all’antiquariato e al vintage. Domenica 21 settembre è in programma una nuova edizione del mercatino “Oggetti dei Nonni”, che ogni terza domenica del mese richiama in città appassionati, collezionisti e semplici. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

