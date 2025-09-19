Torna il festival Degustazioni tour e laboratori

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Festival Franciacorta in Cantina, da oggi a domenica, con un brindisi speciale, la celebrazione del 35° anniversario del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990 con sede a Erbusco. II Consorzio vanta oltre 120 cantine. Non solo degustazioni di vini, tre giorni per immergersi nell’atmosfera di Franciacorta tra monasteri, castelli e dimore storiche e vigneti. Le cantine del bresciano della denominazione propongono attività su prenotazione, anche in collaborazione con chef, artigiani e artisti locali offrendo tour guidati tra i vigneti e le cantine storiche, showcooking, laboratori sensoriali, concerti al tramonto e performance artistiche, tour in bicicletta, e anche il volo in mongolfiera, la passeggiata a cavallo, il riva boat experience. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

torna il festival degustazioni tour e laboratori

© Quotidiano.net - Torna il festival. Degustazioni tour e laboratori

In questa notizia si parla di: torna - festival

Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti

Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre

Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico

Torna il festival. Degustazioni tour e laboratori; Torna il Festival Franciacorta in Cantina: tre giorni di degustazioni, tour tra i vigneti ed eventi culturali; Festival del Puzzone di Moena: il programma di Domenica 21 settembre!.

torna festival degustazioni tourTorna il festival. Degustazioni tour e laboratori - Torna Festival Franciacorta in Cantina, da oggi a domenica, con un brindisi speciale, la celebrazione del 35° anniversario del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990 con sede a Erbusco. Riporta quotidiano.net

torna festival degustazioni tourTorna il Festival Franciacorta in Cantina: tre giorni di degustazioni, tour tra i vigneti ed eventi culturali - La kermesse celebrerà, a pochi passi dal Lago d'Iseo, i tesori della regione vinicola raccontandone la filosofia produttiva sostenibile e il legame tra vino e territorio ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Festival Degustazioni Tour