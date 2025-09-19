Torna Festival Franciacorta in Cantina, da oggi a domenica, con un brindisi speciale, la celebrazione del 35° anniversario del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990 con sede a Erbusco. II Consorzio vanta oltre 120 cantine. Non solo degustazioni di vini, tre giorni per immergersi nell’atmosfera di Franciacorta tra monasteri, castelli e dimore storiche e vigneti. Le cantine del bresciano della denominazione propongono attività su prenotazione, anche in collaborazione con chef, artigiani e artisti locali offrendo tour guidati tra i vigneti e le cantine storiche, showcooking, laboratori sensoriali, concerti al tramonto e performance artistiche, tour in bicicletta, e anche il volo in mongolfiera, la passeggiata a cavallo, il riva boat experience. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna il festival. Degustazioni tour e laboratori