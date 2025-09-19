torna il btp valore il titolo dedicato ai risparmiatori

Torna il Btp Valore, il titolo di Stato destinato a famiglie e piccole risparmiatori, con la quinta emissione che sarà collocata da lunedì 20 ottobre alle 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Lanciato nel giugno 2023 dal governo Meloni (l’ultima a maggio), con il ‘fratello’ Btp Più nelle cinque emissioni in due anni hanno totalizzato una raccolta complessiva di 80 miliardi di euro. Riportando così una bella fetta del debito pubblico italiano nelle tasche dei cittadini, mission dell’esecutivo, a partire dal titolare dell’ Economia, Giancarlo Giorgetti, sin dall’insediamento. Il meccanismo del nuovo Btp Valore è simile alle precedenti edizioni: la durata è di sette anni, con un premio finale per chi lo acquista ad ottobre e lo tiene fino alla scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

