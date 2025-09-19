Torna ‘Contrappunti Letterari’ la rassegna di musica e letteratura

Al via ‘Contrappunti Letterari’, la rassegna di musica e letteratura giunta alla sua quarta edizione. Promossa dal CUTAM (Centro per la diffusione della cultura e della pratica artistica e musicale) - Università di Foggia e dal Conservatorio di Musica Umberto Giordano, l’edizione 2025 pone al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

