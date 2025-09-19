Torna A Spasso per Fragagnano | tra i filari di melograno gusto natura e poesia
Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo della prima tappa, tenutasi lo scorso gennaio, che ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione del FAI di Taranto in una suggestiva passeggiata tra le bellezze architettoniche del centro storico, ritorna l’appuntamento con “A Spasso per Fragagnano”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Fragagnano con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale, produttivo e culturale del territorio.Questa seconda tappa si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, e condurrà i partecipanti in un’esperienza immersiva tra i filari di melograni della Ditta Lanzo VitaElio Tomaselli, azienda locale parte della Cooperativa Pomgrana, situata in Contrada Critazzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: torna - spasso
Torna la StraBergamo, il 14 settembre quattro percorsi a spasso per la città - Video
A SPASSO TRA LA STORIA: 21 SETTEMBRE AD ASIAGO TORNA IL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO Domenica 21 settembre il centro storico di Asiago si trasformerà in un viaggio nel tempo grazie al Mercatino dell’Antiqua - facebook.com Vai su Facebook
Torna "A spasso nel Medioevo": Grosseto fa un tuffo nel passato - - X Vai su X
Torna “A Spasso per Fragagnano”; FRAGAGNANO - Torna oggi pomeriggio “A Spasso per Fragagnano”: tra i filari di melograno, gusto, natura e poesia.
FRAGAGNANO - Torna oggi pomeriggio “A Spasso per Fragagnano”: tra i filari di melograno, gusto, natura e poesia - Condurrà i partecipanti in un’esperienza immersiva tra i filari di melograni della ditta Lanzo Vita/Elio Tomaselli Dopo il successo della prima tappa, tenutasi lo scorso gennaio, che ha visto la parte ... Da manduriaoggi.it