Torna A Spasso per Fragagnano | tra i filari di melograno gusto natura e poesia

Dopo il successo della prima tappa, tenutasi lo scorso gennaio, che ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione del FAI di Taranto in una suggestiva passeggiata tra le bellezze architettoniche del centro storico, ritorna l'appuntamento con "A Spasso per Fragagnano", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Fragagnano con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale, produttivo e culturale del territorio.Questa seconda tappa si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, e condurrà i partecipanti in un'esperienza immersiva tra i filari di melograni della Ditta Lanzo VitaElio Tomaselli, azienda locale parte della Cooperativa Pomgrana, situata in Contrada Critazzi.

