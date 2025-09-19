Torino il mago della truffa del pedone investito a processo | ha simulato 36 incidenti stradali in 14 mesi
Sempre la stessa scena: una volta, due volte. Trentasei, in quattordici mesi. Sono tante così le presunte truffe del pedone investito di cui un giostraio di 60 anni è imputato al tribunale di Torino. A fine novembre dovrà presentarsi davanti al giudice delle indagini preliminari, per la prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: torino - mago
Torino, il mago della truffa del pedone investito a processo: ha simulato 36 incidenti stradali in 14 mesi https://ift.tt/sADOKaB - X Vai su X
GIOCA-A-TORINO, MA SOPRATTUTO NON PIÙ IN PERIFERIA: NON SERVIVA IL MAGO https://youtu.be/wnvgiDLJDSg Vai su Facebook
Torino, il mago della truffa del pedone investito a processo: ha simulato 36 incidenti stradali in 14 mesi; Truffati 36 automobilisti a Torino, il finto pedone ora va davanti al giudice; Specialista nella truffa del pedone: vittime 12 anziani, processo a Torino.
Torino, il mago della truffa del pedone investito a processo: ha simulato 36 incidenti stradali in 14 mesi - A carico del giostraio, risultano anche altri episodi non contestati nelle indagini di questo fascicolo, come la ... Si legge su torinotoday.it
Truffati 36 automobilisti a Torino, il "finto pedone" ora va davanti al giudice - E ora è di nuovo nei guai Trentasei vittime, raggirate con il medesimo metodo: la truffa del finto pedone ... Segnala msn.com