Torino il mago della truffa del pedone investito a processo | ha simulato 36 incidenti stradali in 14 mesi

Sempre la stessa scena: una volta, due volte. Trentasei, in quattordici mesi. Sono tante così le presunte truffe del pedone investito di cui un giostraio di 60 anni è imputato al tribunale di Torino. A fine novembre dovrà presentarsi davanti al giudice delle indagini preliminari, per la prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

