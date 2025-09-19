Torino e Atalanta sono chiamate a dare continuità alle vittorie della scorsa settimane, le prime per entrambe le squadre. Ivan Juric affronta il suo passato e ha bisogno di un risultato positivo per dimenticare in fretta il crollo in Champions League con le quattro reti subite dai campioni d’Europa del PSG. La Dea in campionato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Atalanta (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici