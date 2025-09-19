Torino Asllani svela | Credo nel progetto Torino Scudetto con l’Inter? Ecco cosa ho provato E con Calhanoglu…

Kristjan Asllani si racconta, dal passato all’Inter, la nazionale albanese, la responsabilità, la scelta del Torino e tanto altro ancora, le sue parole Kristjan Asllani è senz’ombra di dubbio uno degli acquisti ad aver suscitato maggior interesse della passata sessione di calciomercato del Torino. Approdato all’ombra della Mole per colmare una delle (forse la principale) . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Asllani svela: «Credo nel progetto Torino. Scudetto con l’Inter? Ecco cosa ho provato. E con Calhanoglu…»

In questa notizia si parla di: torino - asllani

Calciomercato.com – Inter, testa a testa tra Bologna e Torino per Asllani: le ultime

Asllani Inter, il Torino può fare sul serio: è una richiesta di Baroni, le possibili cifre

Asllani Inter, interesse concreto del Torino sul centrocampista! Tutti i dettagli sulla possibile trattativa

Asllani leader del centrocampo del Torino. I numeri di Roma Torino Vai su Facebook

Le parole dell'allenatore del @TorinoFC_1906 Marco #Baroni in conferenza stampa dopo #RomaTorino. Asllani la sta stupendo? Baroni: “Sì, ma lui è un buon giocatore. Gli devo stimolare il passo giusto, ma è un calciatore che ha voluto fortemente il Torino - X Vai su X

Calcio: Asllani, “il Toro è ciò che cercavo, credono in me” - TORINO, 19 SET – “Cercavo un progetto come questo, qui tutti credono in me: è stata una scelta facile, anche se gli ultimi giorni di mercato sono stati stressanti”: così Kristjan Asllani si presenta d ... Si legge su lasicilia.it

Asllani: “Sono voluto venire al Toro perché credevo in questo progetto” - Il centrocampista albanese dopo essere arrivato a Torino negli ultimi giorni di mercato ha preso parte a un intervista sui canali del Torino ... Da toro.it