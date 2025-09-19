Topi in cucina rifiuti e carenza di personale | i vigili del fuoco di Bergamo lanciano l’allarme

Bergamo, 19 settembre 2025 - Un comando “con ormai cronica carenza di personale che si attesta a circa meno 30% su tutte le qualifiche”, che non beneficerà dell’“ipotetico arrivo di nuove 18 unità operative: né più né meno di quelle che andranno via”. Nel giorno in cui Bergamo vede la visita del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, i sindacati (Matteo Cavalletti, segretario aggiunto Fns Cisl Bergamo, Gabriele Di Marzo, segretario territoriale Uil-Pa Vigili del fuoco Bergamo, Enzo Sinaguglia, Conapo Bergamo) hanno attaccato anche sulle “problematiche di igiene e sicurezza, nonché salute” del personale del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Topi in cucina, rifiuti e carenza di personale: i vigili del fuoco di Bergamo lanciano l’allarme

In questa notizia si parla di: topi - cucina

Escrementi di topi e insetti morti nella cucina dell'agriturismo: disposta l'immediata sospensione dell'attività

Topi in cucina: chiusa la mensa dei Vigili del fuoco. I sindacati: “Gravi carenze igieniche”

Topi in cucina e alimenti scaduti: 100 locali multati dai vigili della Polizia locale Continua a leggere: https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/08/25/news/trastevere_topi_in_cucina_alimenti_scaduti_multe_100_locali-424805995/ - facebook.com Vai su Facebook

Topo morto e cocaina: multato un noto locale: Ancona, 10 settembre 2025 – C’era un topo morto nel cortile che collegava la sala cucina con un locale adibito a deposito delle celle frigorifere. L’hanno accertato i poliziotti della Questura di… http://dlvr.it/TMzYG - X Vai su X

Topi in cucina, rifiuti e carenza di personale: i vigili del fuoco di Bergamo lanciano l’allarme; Topi in cucina: chiusa la mensa dei Vigili del fuoco. I sindacati: “Gravi carenze igieniche”.

Topi, blatte e rifiuti: la denuncia dei cittadini di Sant’Avendrace - Il quartiere storico di Sant’Avendrace si trova a fronteggiare un’emergenza sempre più preoccupante legata alla proliferazione di topi e blatte, fenomeno aggravato da un crescente degrado urbano e dal ... Segnala unionesarda.it

Topi e rifiuti in via Moroni a Bergamo, l'Aler: «Dopo un mese dalla pulizia, gli inquilini continuano a non rispettare le regole». Rischio sanzioni - Il 30 giugno, dopo la segnalazione di tipo e immondizia nell'area della raccolta dei rifiuti delle case popolari in via Moroni, l'Aler aveva disposto un servizio di pulizia. bergamo.corriere.it scrive