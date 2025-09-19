Top o flop? Il sold out di Fedez diventa un caso

Ad avanzare dubbi sul “tutto esaurito” della prima data è stata Selvaggia Lucarelli L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Fedez, da sold out a flop: biglietti svenduti per la data in Versilia

