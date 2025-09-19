Top o flop? Il sold out di Fedez diventa un caso
Ad avanzare dubbi sul “tutto esaurito” della prima data è stata Selvaggia Lucarelli L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: flop - sold
Fedez, da sold out a flop: biglietti svenduti per la data in Versilia
FEDEZ, CONCERTO FLOP A FORTE DEI MARMI, DOPO 30 MIN SE NE VA Concerto lampo del rapper, senza sold out ma con ampi spazi vuoti nelle tribune. Non sono bastati i biglietti last minute a metà prezzo... Vai su Facebook
Top o flop? Il sold out di Fedez diventa un caso; Damiano David è l'artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify: 8 canzoni in Top 30, tour mondiale sold out; L’opinione di Salzano (Friends & Partners) sui finti sold out: «È una pratica scorretta, ma il mercato è florido».
Tim Music Awards, le pagelle look: Conti-Incontrada perfetti (8), Marco Mengoni principe Disney (9), Laura Pausini aggressiva (5), Gaia in stile Annalisa (8) - Tornano puntuali a settembre i Tim Music Awards, lo show che premia la migliore musica dell'anno, gli artisti che sono riusciti a conquistare il pubblico con i loro brani, concerti sold out ... Riporta leggo.it
Zampaglione: “Vi spiego i concerti ‘gonfiati’. Biglietti gratis o a 10 euro, ma paga l’artista” - "Bro, credo che a questo punto, dopo il successo virale del tuo singolo, meriti qualcosa di più, dobbiamo fare il grande salto", fa dire Zampaglione al manager di turno. Secondo repubblica.it