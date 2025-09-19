Tony Khan sull’imminente PPV | L’All Out con la maggiore affluenza di sempre

Dal suo esordio nel 2019, la All Elite Wrestling ha letteralmente abbattuto ogni barriera, conquistando terreno senza alcun ostacolo. Tra tanti traguardi, dall’aver stabilito record di presenze ai programmi più longevi di wrestling su Turner Sports, fino a firmare un importante accordo multimediale con Warner Bros. Discovery, la compagnia sembra ormai inarrestabile. Con All Out a Toronto tra meno di 24 ore, Tony Khan ha espresso grande entusiasmo per un altro record infranto dal pubblico canadese, segnando quello che sarà l’ All Out più affollato nella storia della compagnia. “ L’All Out con la maggiore affluenza di sempre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan sull’imminente PPV: “L’All Out con la maggiore affluenza di sempre”

