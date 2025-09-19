Tokyo 2025 Italia nella storia | capolavoro di Dallavalle

Gli azzurri entrano nella storia a Tokyo 2025, record di podi per i Mondiali di Atletica: Dallavalle straordinario. Proseguono i Mondiali di Atletica a Tokyo, centro mondiale dell’atletica leggera fino al 21 settembre. La 20esima edizione dei campionati mondiali sta regalando grandi emozioni nella capitale giapponese. Gli atleti azzurri stanno vivendo un sogno e lo stanno regalando a tutti gli appassionati italiani. Mancano pochi giorni alla chiusura della competizione e l’Italia sta guadagnando medaglie su medaglie per riscrivere la propria storia. Il record di quattro podi conquistati in Ungheria, rispettivamente da Tamberi, Fabbri e Palmisano, è stato superato in questa edizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mei celebra il trionfo dell’Italia: “Avevo chiesto di lottare su ogni cm. Il ciclo iniziato a Tokyo prosegue, lo sport guardi all’atletica”

Mei esalta gli “azzurri figli di Tokyo”: Italia da record agli Europei U20 di atletica

Export, la scalata dell?Italia: è testa a testa con Tokyo

A Casa Atletica Italiana ospiti i vertici del massimo organo mondiale. Le congratulazioni del presidente Coe per le medaglie di Tokyo e per il ruolo internazionale del nostro Paese Leggi Vai su Facebook

Un salto in lungo d’oro incorona Mattia Furlani campione del mondoai Mondiali di Atletica di Tokyo! L’Italia dell’atletica leggera ancora protagonista in ! @atleticaitalia - X Vai su X

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale 5000m, delusione Pernici. Risultati e medaglie - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Riporta sport.virgilio.it

Italia, un primo giorno di Mondiale Tokyo 2025 che rimarrà nella storia: tre medaglie in sedici ore - Mai, in 20 edizioni della rassegna iridata, l'Italia era partita così bene e aveva messo insieme tre medaglie in un solo giorno di gara ... Secondo eurosport.it