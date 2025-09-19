Togliete la nostra musica da Israele e Spotify Il Ceo produce droni militari e tecnologie IA integrate in velivoli da combattimento | Massive Attack fuoriosi

I Massive Attack non ci stanno e hanno deciso di fare un appello importante alla propria etichetta discografica, Universal Music, per togliere tutto il repertorio sia dallo streaming, specie Spotify, ma anche per impedire la qualsiasi diffusione nel territorio di Israele. Un chiaro e forte senso di protesta contro l’amministratore delegato Daniel Ek, che ha finanziato circa 600 milioni di euro nella piattaforma nella startup militare di intelligenza artificiale Helsing, attiva nello sviluppo di droni e sistemi bellici. Una adesione convinta al manifesto “No Music for Genocide”, che mira a geo-bloccare i cataloghi musicali dalle piattaforme streaming in Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Togliete la nostra musica da Israele e Spotify. Il Ceo produce droni militari e tecnologie IA integrate in velivoli da combattimento”: Massive Attack fuoriosi

