Tod’s presenta Red Dot

Un punto rosso. È questo il codice distintivo di Red Dot, il nuovo progetto di Tod’s per la scarpiera maschile. Un piccolo segno, come l’iconico gommino del brand, che fissa un nuovo standard nello sviluppo calzaturiero. Red Dot, infatti, nasce da un progetto di ricerca, che ha puntato a coniugare qualità, leggerezza e versatilità. Il risultato è un oggetto di design, dove estetica e funzionalità si perfezionano a vicenda. Alla base del progetto, c’è la filosofia di Tod’s che promuove un’Intelligenza Artigianale, mettendo d’accordo la tradizione artigianale con la tecnologia d’avanguardia. Dedicata a un pubblico trasversale, Red Dot si distingue per la tomaia in pelle, la struttura flessibile, l’allacciatura elastica, la suola extralight. 🔗 Leggi su Panorama.it

