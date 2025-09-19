Tod’s presenta Red Dot
Un punto rosso. È questo il codice distintivo di Red Dot, il nuovo progetto di Tod’s per la scarpiera maschile. Un piccolo segno, come l’iconico gommino del brand, che fissa un nuovo standard nello sviluppo calzaturiero. Red Dot, infatti, nasce da un progetto di ricerca, che ha puntato a coniugare qualità, leggerezza e versatilità. Il risultato è un oggetto di design, dove estetica e funzionalità si perfezionano a vicenda. Alla base del progetto, c’è la filosofia di Tod’s che promuove un’Intelligenza Artigianale, mettendo d’accordo la tradizione artigianale con la tecnologia d’avanguardia. Dedicata a un pubblico trasversale, Red Dot si distingue per la tomaia in pelle, la struttura flessibile, l’allacciatura elastica, la suola extralight. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: presenta - progetto
Progetto Marche sostiene Matteo Ricci e si presenta agli elettori: «Siamo usciti fuori da ogni schema» (VIDEO)
Settore Giovanile, il Perugia presenta il progetto "pre vivaio"
Patto per l'Abruzzo presenta il progetto Restanza: una strategia integrata per fermare lo spopolamento delle aree interne e montane
La Lega Ciclismo Professionistico guidata dal Presidente Roberto Pella presenta un progetto di rilancio e potenziamento del servizio di Radio Informazioni, elemento strategico e imprescindibile per la comunicazione, la sicurezza e lo spettacolo delle gare. Il n Vai su Facebook
ASM PRESENTA PROGETTO SULLA SICUREZZA DELLE CURE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A POTENZA - X Vai su X
Tod’s presenta Red Dot - Il nuovo modello di sneaker maschile definisce un nuovo standard, dove l’eccellenza manifatturiera incontra la ricerca tecnologica di ultima generazione ... Riporta panorama.it