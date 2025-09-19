TNA | Mr Anderson torna a Impact dopo quasi dieci anni
TNA iMPACT! ha regalato una grande sorpresa il 18 settembre, quando Mr. Anderson ha fatto il suo ritorno nella compagnia dopo quasi dieci anni di assenza.. @mrkenanderson is in the iMPACT Zone! @FrankieKazarian WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.comDoOMa3kHsk — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) September 19, 2025 Il due volte TNA World Heavyweight Champion è apparso durante il segmento “King’s Speech” di Frankie Kazarian, dove le tensioni sono salite rapidamente. Kazarian ha deriso il servizio militare di Steve Maclin e ha rincarato la dose prendendo di mira anche il passato di Anderson. Le parole non sono andate giù ad Anderson, che ha perso la calma e ha afferrato Kazarian per il volto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Sorpresa in TNA: la scorsa notte è tornato Mr. Anderson, l'ex Mr. Kennedy della WWE!; Ex stella della WWE aperta a un ritorno: Sono cambiato; TNA: Un ex campione del mondo è tornato dopo quasi dieci anni – spoiler.
