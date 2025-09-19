TNA iMPACT! ha regalato una grande sorpresa il 18 settembre, quando Mr. Anderson ha fatto il suo ritorno nella compagnia dopo quasi dieci anni di assenza.. @mrkenanderson is in the iMPACT Zone! @FrankieKazarian WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.comDoOMa3kHsk — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) September 19, 2025 Il due volte TNA World Heavyweight Champion è apparso durante il segmento “King’s Speech” di Frankie Kazarian, dove le tensioni sono salite rapidamente. Kazarian ha deriso il servizio militare di Steve Maclin e ha rincarato la dose prendendo di mira anche il passato di Anderson. Le parole non sono andate giù ad Anderson, che ha perso la calma e ha afferrato Kazarian per il volto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Mr. Anderson torna a Impact dopo quasi dieci anni