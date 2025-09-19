Tiziano Ferro oltre 200 mila biglietti venduti raddoppiano Milano e Roma

Grande accoglienza dei fan di Tiziano Ferro per il s uo ritorno dal vivo con il tour negli s tadi della pro s s ima e s tate che vede l’aggiunta di due nuove date. Un’altra settimana di grandi soddisfazioni per Tiziano Ferro. L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour Stadi26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall’apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 bigliett i. A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tiziano Ferro, oltre 200 mila biglietti venduti, raddoppiano Milano e Roma

Classifica Radio EarOne #38/2025 1 Tiziano Ferro – Cuore rotto (=) 2 Olly – Questa domenica (+2) 3 Achille Lauro – Senza una stupida storia (NEW)

Domenica 12 luglio 2026 – Ore 21:15 Stadio San Filippo – Messina Dopo anni di attesa, Tiziano Ferro torna finalmente sul palco con il nuovo tour "Stadi 26" e Messina sarà una delle tappe più attese. Lo Stadio San Filippo diventerà il cuore pulsante di un

