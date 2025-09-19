Tiziano Ferro fa il bis a San Siro | nuova data il 7 giugno 2026

Milano, 19 settembre 2025 –  Tiziano Ferro fa il bis a Milano. Alla data del 6 giugno 2026 si aggiunge un nuovo appuntamento a San Siro, il 7 giugno 2026.  L'annuncio dell'attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall'apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti. I biglietti per la nuova data di Milano saranno disponibili in vendita generale su www.livenation.ittizianoferro  a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre. Questo il calendario aggiornato di Stadi26, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che vedrà Tiziano Ferro live con 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

