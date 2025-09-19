Tim Burton | tutti gli amori del regista tra cinema e vita privata
Tim Burton torna single. Il visionario regista di Hollywood e la diva italiana Monica Bellucci si sono detti addio dopo due anni di relazione. La notizia è arrivata il 19 settembre 2025, senza scandali o recriminazioni: solo un comunicato sobrio e rispettoso, in pieno stile Burton, che parla di “fine di un percorso condiviso” e della volontà di restare in buoni rapporti. Una chiusura elegante per una storia che aveva fatto sognare fan e giornali di tutto il mondo, unendo il fascino mediterraneo e sofisticato di Monica alla sensibilità dark e surreale del regista de Il mistero di Sleepy Hollow e Edward mani di forbice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tim Burton, tutti gli amori del regista: il primo matrimonio, la musa Lisa Marie, l'iconica Helena Bonham Carter; Monica Bellucci, tutti gli uomini della diva: il primo matrimonio lampo, l'ex marito Vincent Cassel, l'attore di fiction e l'ex modello...; Monica Bellucci, dalle nozze con Carlos Basso a quelle con Vincent Cassel: tutti i grandi amori dell'attrice.
Tim Burton, tutti gli amori del regista: il primo matrimonio, la musa Lisa Marie, l'iconica Helena Bonham Carter - Genio visionario di Hollywood, re del gotico e delle favole dark, il regista non ... Secondo msn.com
Muse e amori di Tim Burton: da Wynona Rider a Monica Bellucci - Lisa Marie, Helena Bonham Carter, Jenna Ortega: le figure femminili, nella vita e nel cinema, che hanno forgiato l'universo burtoniano ... Da msn.com