Tim Burton | tutti gli amori del regista tra cinema e vita privata

Tim Burton torna single. Il visionario regista di Hollywood e la diva italiana Monica Bellucci si sono detti addio dopo due anni di relazione. La notizia è arrivata il 19 settembre 2025, senza scandali o recriminazioni: solo un comunicato sobrio e rispettoso, in pieno stile Burton, che parla di “fine di un percorso condiviso” e della volontà di restare in buoni rapporti. Una chiusura elegante per una storia che aveva fatto sognare fan e giornali di tutto il mondo, unendo il fascino mediterraneo e sofisticato di Monica alla sensibilità dark e surreale del regista de Il mistero di Sleepy Hollow e Edward mani di forbice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

