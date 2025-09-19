Tim Burton e Monica Bellucci si separano L' annuncio inaspettato

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato le due star.Articolo in. 🔗 Leggi su Today.it

