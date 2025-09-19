Tim Burton e Monica Bellucci si separano L' annuncio inaspettato

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato le due star.Articolo in. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: burton - monica

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Giffoni 55: Tim Burton con Monica Bellucci tra selfie ed emozioni «Io una volta ero come voi, continuate a creare»

“Tim Burton è la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice” Monica Bellucci ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all’amore per le sue figlie, De Vai su Facebook

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni; Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione; Tim Burton e Monica Bellucci si separano. L'annuncio inaspettato.

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni - Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione . Lo riporta tg24.sky.it

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione - Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. ansa.it scrive