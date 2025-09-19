Tim Burton e Monica Bellucci separazione a sorpresa dopo tre anni

È finito l’amore fra Tim Burton e Monica Bellucci. Il regista americano e l’attrice italiana hanno infatti annunciato con un comunicato congiunto la separazione, avvenuta «con grande affetto e rispetto reciproco». Un vero fulmine a ciel sereno per tutti i fan nel mondo, dato che nelle loro apparizioni pubbliche erano sempre apparsi affiatati. Conosciutisi nel 2006 sul red carpet del Festival di Cannes, quando entrambi avevano già una relazione, facevano coppia da tre anni: gli inizi della loro storia si possono far risalire al Lumière Film Festival di Lione, dove lei gli consegnò un premio alla carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tim Burton e Monica Bellucci, separazione a sorpresa dopo tre anni

In questa notizia si parla di: burton - monica

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Giffoni 55: Tim Burton con Monica Bellucci tra selfie ed emozioni «Io una volta ero come voi, continuate a creare»

Tim Burton-Monica Bellucci, l'amore è finito: "Ci separiamo con rispetto" - X Vai su X

“Tim Burton è la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice” Monica Bellucci ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all’amore per le sue figlie, De Vai su Facebook

Monica Bellucci and Tim Burton split: Great affection and mutual respect.; Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione; Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Scrive vanityfair.it

Monica Bellucci e Tim Burton, è finita: dalla relazione "segreta" alle prime apparizioni pubbliche, tutte le tappe del loro amore - «È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi». Riporta leggo.it