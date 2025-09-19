Tim Burton e Monica Bellucci l’amore è già finito dopo appena tre anni

È stato annunciata oggi, con la riservatezza che ha sempre contraddistinto la coppia, la separazione tra Tim Burton e Monica Bellucci. Dopo tre anni di brillante complicità e un sodalizio che aveva attirato anche l’attenzione del grande pubblico, regista e attrice hanno scelto di dirsi addio, affidando la notizia a un comunicato firmato insieme: «Abbiamo deciso di separarci, con profondo rispetto reciproco e affetto». Un incontro che ha cambiato tutto. L’incontro, che aveva portato nuova luce nelle vite di entrambi, era avvenuto nell’autunno 2022 sulle rive della Saona: al Festival Lumière di Lione, Bellucci premiava Burton per la sua carriera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tim Burton e Monica Bellucci, l’amore è già finito (dopo appena tre anni)

In questa notizia si parla di: burton - monica

