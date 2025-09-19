Tim Burton e Monica Bellucci al capolinea

Tim Burton e Monica Bellucci si sono lasciati. Il regista e l'attrice hanno affidato alla Afp una comunicazione congiunta nella quale annunciano la loro separazione. Una decisione presa " con grande rispetto e affetto reciproco ". Finisce dunque una relazione cominciata nell'ottobre 2022, quando i due si sono incontrati al Lumière Film Festival di Lione. Stando a quanto riferì la stessa Bellucci nel giugno 2023, ufficializzando il loro legame, quello fra lei e Burton sarebbe stato un "incontro di anime". I due cominciarono quindi a comparire sempre più spesso insieme in pubblico, non mancando di dimostrare il loro affetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tim Burton e Monica Bellucci al capolinea

