Tifosi Napoli rischio stangata? Arriva un comunicato che spaventa tutti
Rischio stangata per i tifosi del Napoli: il comunicato spaventa i supporters azzurri. I tifosi del Napoli hanno potuto assistere anche al ritorno in Champions League dei propri beniamini. La gara non è stata fortunatissima e ha visto una sconfitta per 2-0 e quasi interamente giocata in dieci uomini, ma è stata seguita con il solito affetto. Ieri c'è stato qualche disordine fuori dallo stadio, ma niente di particolarmente preoccupante. In Italia, però, rimane sempre altissima l'attenzione sui supporters del Napoli in trasferta e nelle ultime ore sta emergendo la paura di un nuovo divieto. Milan-Napoli, rischio divieto? Il comunicato dell'Osservatorio.
Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi
Lang, che messaggio al Napoli: l’indizio sui social scatena i tifosi
Noa Lang stuzzica i tifosi del Napoli come Maradona | L'indizio social fa impazzire tutti
Cinque tifosi del Napoli arrestati a Manchester, i fatti sono avvenuti prima dell'inizio della gara di Champions League contro il City.
Cresce l'attesa a Manchester: TIFOSI DEL NAPOLI IN ESTASI Nella piazza inglese si alzano le note di "1° agosto pioveva", ed è subito spettacolo
La variabile tifosi irrompe sulla corsa scudetto: rischio stangata per il Napoli in vista di Parma; Calcio serie C, il Perugia riparte con l'obiettivo Gubbio. Terrnava si allena, rischio stangata per Nwanege?; Derby Lazio-Roma, stangata per tifosi romani, stop a match rischiosi serali.
Lecce - Napoli, violenza allo stadio: rissa tra tifosi e agente colpito alla testa, Daspo e denunce - Emessi diversi provvedimenti DASPO per i disordini verificatisi durante la partita tra Lecce e Napoli del 3 maggio, valevole per il campionato di Serie A.
San Paolo a rischio squalifica, appello del Napoli ai tifosi - Il Napoli, in occasione del match di questa sera contro il Trabzonspor, ha rinnovato l'appello ai propri tifosi affinché rispettino le norme Uefa.