Tifosi Napoli rischio stangata? Arriva un comunicato che spaventa tutti

Rischio stangata per i tifosi del Napoli: il comunicato spaventa i supporters azzurri. I tifosi del Napoli hanno potuto assistere anche al ritorno in Champions League dei propri beniamini. La gara non è stata fortunatissima e ha visto una sconfitta per 2-0 e quasi interamente giocata in dieci uomini, ma è stata seguita con il solito affetto. Ieri c’è stato qualche disordine fuori dallo stadio, ma niente di particolarmente preoccupante. In Italia, però, rimane sempre altissima l’attenzione sui supporters del Napoli in trasferta e nelle ultime ore sta emergendo la paura di un nuovo divieto. Milan-Napoli, rischio divieto? Il comunicato dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

