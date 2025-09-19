tiffany trump a bordo dello yacht extralusso del petroliere libico mentre suo suocero tratta sul gas di tripoli

Il caso è stato sollevato dal New York Times e l’episodio, scrive il giornale, è emblematico di “quanto sia difficile distinguere dove finiscono gli interessi del governo e dove iniziano quelli della famiglia Trump “. Tiffany, una delle figlie del presidente Usa, si trovava in crociera sullo yacht di un magnate del petrolio libico mentre il suocero Massad Boulos, consigliere senior per l’ Africa del Dipartimento di Stato, parlava con dirigenti del settore energetico e leader governativi. La connessione familiare era così significativa, scrive il Nyt, che alcuni funzionari libici avevano iniziato privatamente a chiamare il dirigente Usa “Abu Tiffany”, in arabo “il padre di Tiffany”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

