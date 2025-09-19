Ticket di pronto soccorso Ausl risponde ad Ancisi | Presupposti errati i cittadini partecipano alla spesa

Non si fa attendere la risposta di Ausl Romagna alle parole di Alvaro Ancisi, che ieri, in una conferenza stampa, ha definito i ticket di pronto soccorso "illegittimi". “Il consigliere comunale di Lista per Ravenna basa la sua argomentazione sull’errata convinzione che i ticket sanitari siano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ticket - pronto

Ticket di Pronto soccorso, spedite lettere per pagare: regole sono cambiate

Trento, volontario dei vigili del fuoco si sente male dopo un intervento, al pronto soccorso gli fanno pagare 50 euro di ticket

Ora è ufficiale: in Trentino i soccorritori non pagheranno il ticket al pronto soccorso

Pagamento ticket per il Pronto soccorso, Ancisi: “la richiesta è illegittima” - X Vai su X

Ravennawebtv. . Ancisi (LpRa): "I ticket di pronto soccorso sono illegali. Il mio esposto lo dimostra" I ticket di pronto soccorso non sarebbero supportati da una legge ma solo da una delibera di giunta regionale. È questo il cuore dell’intervento del consigliere di Vai su Facebook

Ausl Romagna replica ad Ancisi: I ticket del Pronto soccorso non sono illegittimi; I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove; Ticket di Pronto Soccorso fuorilegge. Ancisi (LpRa): Ecco le prove.

Pagamento ticket Pronto soccorso, l’Ausl: “Non è illegittimo, fondamento nella legge” - La Direzione Amministrativa risponde ad Alvaro Ancisi e cita un decreto legislativo che autorizza le Regioni a introdurre la compartecipazione alla spesa ... Secondo ravenna24ore.it

Pagamento ticket per il Pronto soccorso, Ancisi: “la richiesta è illegittima” - L'intervento del capogruppo di Lista per Ravenna, che ha predisposto una lettera di contestazione per chi ha ricevuto l'avviso ... Si legge su ravenna24ore.it