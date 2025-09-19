Ti uccido se non mi dai la pochette donna rapinata a Salerno | arrestato un 31enne

Ancora un episodio di violenza a Salerno, dove un ragazzo di 31 anni, C.C le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura per rapina. Una giovane, infatti, ha allertato il 112 Nue riferendo che l'uomo l'aveva rapinata bloccandole con forza i polsi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: uccido - pochette

Ti uccido se non mi dai la pochette, donna rapinata a Salerno: arrestato un 31enne; Viareggio, il video choc dell'investimento: Cinzia Dal Pino ha investito 4 volte con il Suv lo scippatore.

Donna aggredita e rapinata in casa. Diciannovenne patteggia e chiede scusa - Per quello che aveva fatto, il 26 dicembre scorso, insieme ad altri due minorenni che sono stati denunciati a piede libero alla procura competente ... Riporta lanazione.it

Uccide una 70enne con un vaso, la rapina e va in vacanza con il ricavato: ergastolo definitivo per Sergio Domenichini - La Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna all'ergastolo per Sergio Domenichini, il 67enne che nel luglio 2022 a Malnate (Varese ... Lo riporta fanpage.it