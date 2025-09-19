Brutta disavventura per il noto conduttore televisivo Stefano De Martino, vittima di un furto mentre si trovava a bordo della sua auto in zona Bocconi, a Milano. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 18 settembre, quando due uomini a bordo di uno scooter sono riusciti a sottrargli un orologio di valore, approfittando di un momento di distrazione. De Martino, attualmente al timone di “Affari Tuoi” e conosciuto anche per il suo passato da ballerino ad Amici, si trovava al volante della sua Mercedes quando è stato avvicinato da due sconosciuti. I ladri hanno messo in atto il cosiddetto “trucco dello specchietto”, una tecnica ben nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ti sparo”. Aggressione shock a Stefano De Martino: tutto in pochi istanti