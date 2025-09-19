Ti ricordi… Carlos Mozer il difensore di roccia che scoprì Mourinho

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nepomuceno”, letteralmente “di Nepomuk”, una città in Boemia. La Boemia c’entra poco con Jacarepaguà, un’area di Rio de Janeiro, ma i genitori di Josè Carlos Nepomuceno conosciuto semplicemente come Mozer erano evidentemente devoti di San Giovanni Nepomuceno, tanto da chiamare così il figlio il figlio alla nascita, sessantacinque anni fa. Un “duro” San Giovanni Nepomuceno: neppure sotto tortura cedette ai diktat del Re Venceslao IV. Un duro pure Carlos Mozer, difensore ricordato proprio per il suo carisma e la sua spigolosità. Nato a Jacarepaguà, dove esisteva il circuito automobilistico Nelson Piqué che ospitava Gran Premi di Formula 1 e Gare del Motomondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ti ricordi8230 carlos mozer il difensore di roccia che scopr236 mourinho

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Carlos Mozer, il difensore di roccia che “scoprì” Mourinho

In questa notizia si parla di: ricordi - carlos

ricordi8230 carlos mozer difensoreTi ricordi… Carlos Mozer, il difensore di roccia che “scoprì” Mourinho - La Boemia c’entra poco con Jacarepaguà, un’area di Rio de Janeiro, ma i genitori di Josè Carlos Nepomuceno conosciuto semplicemente come ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ricordi8230 Carlos Mozer Difensore