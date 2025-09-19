Ti do 5 euro se mi fai un video per ridere | così il prof sfotte l’alunno sovrappeso

«Ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto, così che possa tirarmi su di morale quando sono triste». Lo ha detto un insegnante di scienze motorie a uno studente di terza superiore in un istituto superiore di Monza. A riportarlo è il Quotidiano Nazionale. Il ragazzo ha risposto: «No prof, ma cosa sta dicendo?». E lui: «De vuoi te ne do anche 10», aggiungendo «devi togliere quella zavorra che hai addosso», riferendosi alla forma fisica dell’alunno. La censura. Il comportamento è valso la condanna disciplinare della censura all’insegnante. Che è stato anche accusato di aver inserito nel registro elettronico della classe soltanto le valutazioni dello studente. 🔗 Leggi su Open.online

