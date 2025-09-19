Ti direi quello che non ti ho detto mai | le lacrime di Emma per il compianto papà Rosario

Mercoledì 17 settembre, in piazza del Plebiscito a Napoli, si è tenuto il concerto tributo a Pino Daniele, dal titolo “Pino è - Il viaggio del musicante”. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco: da Fiorella Mannoia a Giorgia, passando per Elisa, Elodie, Noemi, Serena Brancale, Diodato e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: direi - detto

“Ti direi quello che non ti ho detto mai”: Emma Marrone si commuove cantando “Stare bene a metà” di Pino Daniele. Dedica al padre Rosario – VIDEO

“Oggi sui social si parla solo di me, ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante. E quindi, se dovessi tornare a fare ‘Cartabianca’ stasera, direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto. Dalla prima all’ultima. Palestin Vai su Facebook

Ti direi quello che non ti ho detto mai: le lacrime di Emma per il compianto papà Rosario; Kimi Antonelli in lacrime a Spa: «Cerco la luce in fondo al tunnel». Cosa succede al pilota e la scommessa di Wolff; Domenica In, Mara Venier in lacrime tra le gaffe: Grazie di cuore. Poi difende Fedez: È uno scandalo?.

“Ti direi quello che non ti ho detto mai”: Emma Marrone si commuove cantando “Stare bene a metà” di Pino Daniele. Dedica al padre Rosario – VIDEO - Durante l'evento "Pino è", Emma Marrone ha emozionato tutti interpretando "Stare bene a metà" in ricordo del padre Rosario ... ilfattoquotidiano.it scrive

Italbasket, Gianmarco Pozzecco dice addio in lacrime: «È stato un onore, nessuno amerà questi giocatori più di me» - La dolorosa sconfitta contro la Slovenia negli ottavi di finale degli Europei di basket ha portato il ct azzurro Gianmarco Pozzecco a dire addio. Come scrive msn.com