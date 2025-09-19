Ti chiedo scusa | arriva l’AMMISSIONE in DIRETTA | Riguarda un tecnico di Serie A

Nel corso di una delle ultime dirette di TvPlay, il nostro Paolo Signorelli si è letteralmente scusato con Marco Baroni per averlo duramente criticato nella scorsa stagione Nella vita si può cambiare idea, figuriamoci se non si modificare un pensiero sul calcio. Per info, in questo caso, chiedere al nostro Paolo Signorelli. Serie A, Paolo Signorelli fa mea culpa – (Foto LaPresse) Tvplay.it Paolo, nell’ultima diretta di TvPlay in onda su YouTube, ha chiesto umilmente scusa a Marco Baroni dopo le tante critiche dello scorso sanno, quando l’attuale tecnico del Torino era sulla panchina della Lazio. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Ti chiedo scusa”: arriva l’AMMISSIONE in DIRETTA | Riguarda un tecnico di Serie A

