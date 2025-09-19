Thuram Player of the Week UEFA francese candidato | LINK AL VOTO
Thuram Player of the Week UEFA. Marcus Thuram ha iniziato la stagione con uno slancio impressionante. L’attaccante francese dell’ Inter ha già messo a segno cinque gol nelle prime quattro gare tra Serie A e Champions League, confermandosi una pedina fondamentale nello scacchiere di Chivu. Decisivo anche in Europa, Tikus ha brillato nella trasferta di Amsterdam, firmando la vittoria contro l’ Ajax con una doppietta spettacolare. La sfida alla Johan Cruijff Arena non è stata una notte qualsiasi: Thuram, alla sua centesima presenza in maglia nerazzurra, ha realizzato due gol di testa che hanno riportato alla memoria i tifosi più nostalgici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Player of the Week UEFA: Thuram tra i 4 candidati, ecco come fare per votare - Un inizio di stagione folgorante quello di Marcus Thuram: l'attaccante francese ha già segnato 5 gol in quattro partite tra campionato e Champions League, risultando decisivo nel debutto europeo dei ... Si legge su msn.com
