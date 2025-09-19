Thuram Inter il francese candidato come Player of the Week dalla Uefa | ecco i finalisti

Thuram Inter, le ultime sul momento dell’attaccante francese in nerazzurro dopo la doppietta realizzata all’Ajax. Tutti i dettagli. Marcus Thuram è ufficialmente uno dei grandi protagonisti della prima giornata della fase a gironi di Champions League. L’attaccante francese dell’ Inter è stato infatti inserito dalla UEFA tra i quattro candidati al premio di Player of the Week, un riconoscimento che valorizza le migliori prestazioni individuali del turno europeo appena concluso. Il nome di Thuram figura accanto a quelli di Francisco Trincao (Sporting Lisbona), Marcus Rashford (Barcellona) e Dusan Vlahovic (Juventus), tutti autori di una doppietta nelle rispettive sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, il francese candidato come Player of the Week dalla Uefa: ecco i finalisti

