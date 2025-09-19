Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League | apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: l'ex terzino sinistro del Milan apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: theo - hernandez

Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo

Theo Hernández, il nuovo milionario firma dell’Arabia

Calciomercato Milan, Theo Hernandez dice addio: la cifra

Theo Hernandez messo alle strette dal tifoso dell'Al Hilal #SportMediaset Vai su Facebook

VIDEO – Theo Hernandez, gli auguri a Pulisic con un video speciale: il gol dello statunitense in Supercoppa contro l’Inter ? #milanpress - X Vai su X

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal; Theo Hernandez segna e decide: il primo gol con l’Al-Hilal contro un altro ex Milan; Como-Milan 1-2, gol e highlights: rimonta rossonera con Theo e Leao.

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal - Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: l'ex terzino sinistro del Milan apre a modo suo il big match tra Al- fanpage.it scrive

Theo Hernandez, gol con l'Al-Hilal all'esordio in Champions asiatica. VIDEO - Sinistro di controbalzo dal limite dell'area in buca d'angolo: Theo Hernandez ha segnato così il suo primo gol con l'Al- Lo riporta sport.sky.it