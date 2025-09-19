The Woman in the Yard recensione | horror d' atmosfera su rimorsi e sensi di colpa
Una vedova depressa e una strana donna in nero nel cortile. L'horror di Jaume Collet-Serra, appena uscito in homevideo grazie a Plaion, gioca su suggestioni, silenzi e ombre più che sugli effetti. Ma non sempre centra il bersaglio. Una famiglia che vive un momento difficile, una vedova depressa e all'improvviso una donna velata di nero seduta nel giardino. Ruota tutto attorno a questa inquietante immagine The Woman in the Yard, horror della Blomhouse diretto da Jaume Collet-Serra appena uscito in homevideo grazie a Plaion, che segna il ritorno del regista al genere (suo, tra gli altri, Orphan) dopo aver diretto anche blockbuster come Jungle Cruise e Black Adam. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
