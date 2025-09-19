C’è un momento, non lontano dal finale de The Life of Chuck, in cui si avverte una silenziosa ma inesorabile dissoluzione. Non è solo il mondo che crolla, non è solo Chuck che muore: è la percezione stessa del tempo, del senso, del “tutto ciò che siamo”, che comincia a sfumare. È lì che il film di Mike Flanagan (scrittore, regista, montatore) diventa qualcosa di più di un adattamento: diventa un’esplorazione radicale del vivere, del morire, del ricordo – e, infine, del cinema stesso. La vita di Chuck, da Stephen King. Una scena di The Life of Chuck – © Eagle Pictures The Life of Chuck ha origine nel racconto omonimo di Stephen King, incluso nella raccolta If It Bleeds (2020). 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Life of Chuck: il canto sincero che abbraccia la fine, e ogni inizio