The Life of Chuck non è un bagno di sangue e non ha assassini o spiriti maligni, ma inizia con la fine del mondo. Improvvisa, se si pensa a quando è apparsa la vita sul pianeta. In realtà, lenta, lunga un calvario di mesi, da che iniziano una serie di disastri naturali e internet scompare nel nulla. Intere razze animali si estinguono, le persone perdono il lavoro e i cari, e in alcuni casi non sanno che fare senza PornHub, ma, in questo caos terrificante perché si dirama calmo e implacabile, esiste una costante colorata e luminosa. Talvolta è un’insegna luminosa, altre un cartellone o un volantino, ma la foto e lo slogan sono sempre gli stessi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Life of Chuck ci offre uno Stephen King diverso, e per questo imperdibile