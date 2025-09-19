The Last Frontier | La nuova serie Apple TV+ con Jason Clarke

Apple TV+ ha svelato il trailer di The Last Frontier, la serie thriller in arrivo in piattaforma dal 10 ottobre 2025. La nuova serie thriller ricca di azione dei creatori Jon Bokenkamp (The Blacklist) e Richard D’Ovidio (The Call) è ambientata nelle remote lande selvagge dell’Alaska, e mette al centro dell’azione le indagini di sceriffo federale alle prese con un misterioso schianto aereo che ha reso liberi decine di violenti prigionieri. The Last Frontier farà il suo debutto su Apple TV+ il 10 ottobre con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 5 dicembre, Guarda il trailer di The Last Frontier qui La trama ufficiale di The Last Frontier. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

