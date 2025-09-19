The Cranberries ora è ufficiale | Mtv Unplugged vedrà la luce il 7 novembre
LIMERICK – In cima alla lista dei desideri dei fan dei Cranberries c’è sempre stata l’uscita ufficiale del loro concerto acustico del 1995, parte dell’incredibile serie di esibizioni di Mtv Unplugged. Mai prima d’ora disponibile come versione standalone, Mtv Unplugged vedrà la luce il 7 novembre su vinile, CD e in digitale per Island RecordsUme. Precedentemente uscito solo nell’edizione limitata in 3 LP per il 30° anniversario di ‘No Need to Argue’, questo cofanetto è andato esaurito immediatamente dopo l’annuncio. Originariamente registrata il 14 febbraio 1995, la favolosa performance di nove canzoni ha fatto il suo debutto televisivo il 18 aprile di quell’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
