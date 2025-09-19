Sessantasette gol in diciotto gare – media partita 3,72 -, i successi di tutte le big, con le eccezioni di Chelsea e Napoli che perdono gli scontri diretti in casa di Bayern e Manchester City, l’exploit belga, il 3-2 in rimonta del Qarabag sul campo del Benfica che fa saltare la panchina di Bruno Lage e riporta José Mourinho alla guida delle Aquile: la prima giornata della Champions 2025 – 2026 regala fuochi d’artificio in tutta Europa. Le italiane? Male: quattro punti su dodici, anche se il ko della banda di Antonio Conte all’Etihad è condizionato dall’ espulsione di Di Lorenzo dopo venti minuti per l’entrata in ritardo su Haaland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle delle notti europee: da Doku a Rashford, viva la tecnica! La Dea di Juric merita 4, ma anche Simeone