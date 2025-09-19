Con The Batman Part II pronto a girare nella primavera 2026, Matt Reeves ha confermato che la sua saga rimarrà un progetto "Altrimondi", indipendente dal nuovo DCU guidato da James Gunn e Peter Safran. Il rinnovamento del DCU ha generato confusione e speculazioni tra i fan: da tempo ci si chiede se la Gotham cupa e tormentata di Matt Reeves in The Batman 2 sarebbe stata inglobata nel nuovo universo narrativo. Il regista ha ora chiarito la direzione, difendendo la sua visione autonoma per Batman e il futuro sequel. Matt Reeves chiarisce la posizione di The Batman 2 La gestione di DC Studios sotto James Gunn e Peter Safran ha aperto una nuova fase: invece di azzerare completamente il passato, il duo ha scelto una via ibrida, conservando alcuni attori, sostituendone altri e incasellando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2 ambientato nel DCU o in Altrimondi? Matt Reeves fa chiarezza